Встреча Путина с Бегловым: «символический контекст встречи» важен для врио

Санкт-Петербург, , 19:33 — REGNUM В день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к годовщине. Как сообщает пресс-служба президента РФ, глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок», посетил Пискарёвское мемориальное кладбище, где почтил память погибших ленинградцев и защитников города, возложив венок к монументу «Мать-Родина».

Президент также ознакомился с экспозицией выставки, подготовленной на площадке патриотического объединения «Ленрезерв», и посетил торжественный спектакль-концерт«Слушай, страна, говорит Ленинград» в Большом концертном зале «Октябрьский».

Кроме того, президент России провёл встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ходе беседы Беглов, в частности, поблагодарил главу государства за выделение из резервного фонда президента средств для создания новой экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

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«Символический контекст рабочей встречи врио губернатора Санкт-Петербурга с президентом страны, несомненно, важен для Александра Беглова, — считает руководитель аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский. — Встреча в день 75-летия окончания блокады Ленинграда может быть интерпретирована как поддержка Беглову со стороны Владимира Путина. На рабочей встрече обсуждалась программа социально-экономического развития города, реализация которого является важнейшей миссией пребывания Беглова на посту руководителя Санкт-Петербурга. С высокой долей вероятности можно утверждать, что он примет участие в избирательной кампании по выборам губернатора. Для того, чтобы заручиться поддержкой петербуржцев, его программа должна быть ориентирована на прорывное развитие города, качественно новый уровень развития инфраструктуры и социальных институтов. Для этого нужны масштабные инвестиции и транши из федерального бюджета. В этом вопросе Александру Беглову крайне важно заручиться поддержкой президента».

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