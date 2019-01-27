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Весь Израиль находится в пределах досягаемости сирийских ракет

Политика

Ракетный потенциал Сирии накоплен в достаточном количестве как средство сдерживания от большой войны на Ближнем Востоке

Весь Израиль находится в пределах досягаемости сирийских ракет
NatanFlayer
Пусковая установка системы ПВО «Железный купол»

Дамаск, 27 января 2019, 17:16 — REGNUM  По информации новостного ресурса Al-Masdar News, вся территория Израиля находится в пределах досягаемости сирийских управляемых ракет. Об этом сообщил сирийский генерал в отставке Реза Шарики.

По словам генерала, сирийские ракеты обладают высокими возможностями и были накоплены в большом количестве как средство сдерживания от массированной войны в Ближневосточном регионе. Он также добавил, что данные ракеты могут уничтожить израильскую систему ПРО «Железный купол».

Реза Шарики подчеркнул, что Сирия хранит свои ракеты в секретных местах, чтобы они не были уничтожены в результате авиаударов Израиля.

На днях в ООН постоянный представитель Сирии Башар аль-Джафари выступил с заявлением, в котором говорил об ответных мерах страны в связи с израильскими ударами по сирийской территории. Он сказал, что Сирия может ответить на агрессию Израиля «симметрично» — ударом по аэропорту Тель-Авива.

О возможности нанесения ракетного удара по Израилю силами движения «Хезболла», Сирии и Ирана 26 января заявил и генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла.

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Война в Сирии
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