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«Хезболла», Сирия и Иран могут ударить по Израилю в любое время

Политика

Только в арсенале движения «Хезболла» есть более 100 000 неуправляемых и управляемых ракет

Дамаск, 27 января 2019, 16:29 — REGNUM  Ливанское шиитское движение «Хезболла», Сирия и Иран могут нанести удар по Израилю в любое время. Об этом сказал генеральный секретарь Хасан Насралла в своем интервью ливанскому каналу Al Mayadeen 26 января.

По словам Хасана Насраллы, есть вероятность, что будет принято решение об ответном ударе по Израилю в случае нанесения им еще одного авиаудара по Сирии. Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что последний удар Израиля по территории Сирии был очень опасным.

По имеющейся информации, в ходе последнего налета израильской авиации по сирийской территории погиб 21 человек: шесть военнослужащих сирийской армии, трое иностранцев и двенадцать военнослужащих иранского Корпуса стражей Исламской революции.

Хасан Насралла сказал, что Сирия, Иран и «Хезболла» являются членами антиизраильского альянса, и их возможности не надо недооценивать. Он также добавил, что движение обладает ракетами, которые могут достичь Тель-Авива вдоль западного побережья Израиля.

По оценке США, на начало декабря 2018 года в арсенале «Хезболлы» было более 100 000 неуправляемых и управляемых ракет. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Израиль, похоже, опасается ответных мер и начал соответствующую подготовку: из запаса срочно призваны специалисты ПВО, идет размещение дополнительных средств ПРО на самых опасных направлениях.

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Война в Сирии
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