Мадуро потребовал от ЕС отказаться от ультиматума властям Венесуэлы

Каракас, , 15:57 — REGNUM Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал ключевые страны Европейского союза, прежде всего Германию, Францию и Испанию, отказаться от ультиматума Боливарианской республике относительно проведения досрочных выборов в стране. Об этом Мадуро заявил в интервью телеканалу CNN Türk.

Мадуро заявил, что Европа снова совершает ошибку в отношении Венесуэлы и не имеет права ставить Боливарианской республике какие-либо ультиматумы.

«Несмотря на нашу 200-летнюю независимость, они игнорируют нашу историю. Мы гордимся нашим суверенитетом… Они должны отказаться от своего ультиматума. Никто не может ставить нам ультиматумы», — сказал Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января власти Германии, Франции и Испании одновременно выдвинули ультиматум законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Париж, Берлин и Мадрид потребовали от Мадуро в течение восьми дней объявить в стране внеочередные выборы. Если он этого не сделает, то ключевые страны Евросоюза грозят признать спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом этой страны.

Напомним, что 23 января Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы и был тут же признан властями США, Канады, Колумбии, Бразилии, Аргентины и ряда других стран.