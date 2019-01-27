США снова требуют от Евросоюза и Германии остановить «Северный поток — 2»

Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Власти США вновь потребовали от Европейского союза и Германии немедленно остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 27 января, пишет германское издание Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме, имя которого не называется.

Этот чиновник заявил, что Вашингтоне до сих пор полны решимости остановить строительство «Северного потока — 2» и сейчас «настало время для действий».

Американские власти продолжают настаивать на том, что страны Евросоюза приняли незамедлительные меры для обеспечения собственной энергетической безопасности и заставили бы Россию поставлять газ в ЕС через Украину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол США в Берлине Ричард Гренелл разослал письма германским компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока — 2», с угрозами санкций если они немедленно не выйдут из проекта.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что даже если все евросоюзные компании выйдут из строительства «Северного потока — 2», российская сторона способна завершить проект в одиночку и Берлин будет покупать российский газ из этой трубы.