СМИ: США вытащили из афганской тюрьмы «Талибана"* 40 командиров ИГ**

Кабул, , 15:39 — REGNUM Около двух недель назад, в районе 13 января, сорок главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при помощи американских войск сбежали из тюрьмы в Афганистане, которая контролируется боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 27 января, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.

По данным агентства, американские военные провели секретную операцию в афганской провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, которую частично контролируют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американцы смогли организовать побег 40 полевых командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из тюрьмы, которую контролировало движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Заместитель главы областного совета провинции Бадгис Абдулла Афзали эту информацию подтвердил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы США обеспечивали переброску боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Ближнего Востока, где они потерпели поражение в Сирии и Ираке, в Афганистан. Там террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступили в конфликт с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и властями Афганистана.