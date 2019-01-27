В Совфеде оценили выделение €12 млн на поддержку блокадников

Москва, , 15:27 — REGNUM В Совфеде приветствовали решение Германии о выделении дополнительных средств на поддержку ленинградских блокадников, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

«Дело, понятно, далеко не только в деньгах. Значит, об этой трагедии помнят не только в России. Значит, ничего подобного никогда не должно повториться», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Решение Германии будет способствовать укреплению доверия между странами, уверен парламентарий.

Правительство ФРГ приняло решение выделить 12 млн евро для поддержки пострадавших от блокады Ленинграда. Предполагается, что средства также пойдут на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны, а также на создание германо-российского центра.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады, которая длилась 900 дней.

Вместе с тем ранее немецкие СМИ раскритиковали празднование снятия блокады Ленинграда. Так, журналистка издания Sueddeutsche Zeitung в статье заявила, что годовщина снятия блокады в России превратилась в неуместное торжество, и выступила против военного парада.

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