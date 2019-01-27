Песков опроверг отправку воинов российских ЧВК в Венесуэлу

Москва, , 15:21 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий песков опроверг информацию о том, что воины российских частных военных компаний были отправлены в Венесуэлы для защиты законного президента этой страны Николаса Мадуро от происков американских империалистов. Соответствующее заявление Песков сделал сегодня, 27 января, в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На вопрос ведущего программы Владимира Соловьева о том, действительно ли воины российских ЧВК находятся в Венесуэле и охраняют Мадуро, Песков ответил:

«Да нет, конечно».

Соловьев рассказал Пескову, что западные СМИ распространяют информацию о том, что более 400 воинов российских ЧВК уже находятся в Венесуэле и охраняют высшее политическое руководство этой страны.

«У страха глаза велики», — с улыбкой заметил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле проамериканская оппозиция попыталась совершить государственный переворот. 21 января группа военнослужащих Национальной гвардии попыталась захватить одни из казарм в Каракасе. Выступление мятежных военных было быстро подавлено.

После этого Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, как одного из организаторов мятежа. В ответ на это Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и призвал сторонников оппозиции выйти на улицы.

По стране 23 января прокатились массовые акции протеста, в которых погибли несколько человек. Власти США, а также ряд ключевых стран Запада и ряд стран Латинской Америки признали Гуайдо президентом Венесуэлы. Россия, Турция и Китай считают действия Запада и прежде всего США грубым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы и поддерживают Мадуро в качестве единственного законного президента Боливарианской республики.