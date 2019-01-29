«Шаг к гибели ЕС?» Зачем Макрону и Меркель новый альянс

Аахен, Германия, , 03:11 — REGNUM Подписанный 22 января лидерами Франции и Германии новый договор о сотрудничестве этих стран вызвал шквал беспокойства среди европейских соседей. В чем смысл новых договоренностей между Францией и Германией, этими лидирующими в ЕС государствами, рассуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Беспокойство о подписании нового договора нашло отражение даже в речи приглашенного на церемонию подписания главы Европейского Совета Дональда Туска, который выразил желание получить «четкий сигнал» о том, что франко-германское сотрудничество не является альтернативным в рамках ЕС. А вот часть итальянских обозревателей выразились в алармистском ключе, заявив, что это соглашение — первый шаг к гибели ЕС.

Скорее всего, смысл подписанной Ангелой Меркелем и Эммануэлем Макроном договоренности заключается в том, чтобы укрепить положение друг друга и представляемых ими политических сил в собственных странах. И Меркель, и Макрон представляют старую политическую стратегию ЕС, вызывающую ныне глубокое раздражение избирателя. Следующие выборы в Европарламенте, судя по результатам соцопросов, приведут в европолитику новые силы; на фоне раздробленности и озабоченности узкими национальными повестками «народных политиков», идущих на смену своим евробюрократическим предшественникам, у Макрона и Меркель может образоваться интересное для избирателя преимущество. Выигрыш старая евробюрократия может получить за счет декларируемой и реальной стабильности, если таковой, конечно, удастся добиться в противостоянии с внутренними расколами и внешним дестабилизирующим воздействием.

Читайте статью Пакт Меркель — Макрона: альянс хромых в шатающемся Евросоюзе и другие публикации Сергея Гуркина.