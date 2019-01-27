Российский ОПК создал комплекс разведки «Глаз»

Москва, , 14:48 — REGNUM По информации из российского оборонно-промышленного комплекса, в настоящее время заводские испытания проходит индивидуальный комплекс разведки «Глаз». В качестве эксперимента он был также опробован в ходе гражданского конфликта в Сирийской Арабской Республике.

«Глаз» представляет из себя индивидуальную систему оперативной рекогносцировки. Это аппарат малого размера. Запуск его производится из ручной ракетницы. На высоте около 300 метров реактивный снаряд производит выброс аппарата, оснащенного камерой высокого разрешения. По мере снижения до земли происходит передача изображения на планшет военнослужащего.

Данный комплекс дает возможность быстро получить видео и фотоснимки участков местности, где нельзя получить эти данные обычным способом. Таким образом, «Глаз» может использоваться в местах чрезвычайных ситуаций или в ходе боевых действий, когда отсутствует прямая видимость и противник располагается за препятствиями или на крышах сооружений.

Ракетница для запуска аппарата весит 400 грамм, ее длина — около 30 сантиметров. Как уже указывалось выше, изображение передается на планшет военнослужащего в режиме реального времени. Камера на максимальной высоте способна охватить участок местности площадью около 0,5 квадратного километра.

Масса ракетницы для запуска аппарата не превышает 400 г, длина составляет около 300 мм, рассказал собеседник агентства. По его словам, изображение передается в режиме реального времени, при этом на максимальной высоте в поле зрения камеры попадает участок площадью порядка 0,5 кв. км.

По мнению военных экспертов, система «Глаз» предназначена для использования на уровне взвода или малых групп.