Захарова напомнила Германии об отвественности перед каждым блокадником

Москва, , 13:55 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировало решение германского правительства выделить 12 млн евро на помощь жителям блокадного Ленинграда. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 27 января, сообщает телеканал RT.

По словам Захаровой, российские власти не снимают вопроса о предоставлении германскими властями индивидуальных выплат всем ныне живущим блокадникам.

«Считаем важным констатировать, что запуск этой гуманитарной инициативы не означает закрытия вопроса о предоставлении правительством ФРГ индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности», — сказала официальный представитель МИД России.

Захарова напомнила, что ранее германское правительство выплатило компенсации в объеме 2,5 тыс. евро лишь блокадникам еврейской национальности в рамках ответственности Германии за холокост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германское правительство приняло решение выделить 12 млн евро в качестве гуманитарного жеста в адрес ныне живущих блокадников. На эти средства будет модернизирован госпиталь для ветеранов войны и построен германо-российский центр встреч для российской и немецкой общественности, а также для жертв блокады в Санкт-Петербурге.

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