В ходе протестов «Желтых жилетов» во Франции ранены восемь человек

Париж, , 13:27 — REGNUM В ходе очередных акций протеста движения «желтых жилетов» во Франции в субботу, 26 января, пострадали как минимум восемь человек. Об этом сегодня, 27 января, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции французской столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января во Франции прошла 11-я по счету широкомасштабная акция протеста движения «желтых жилетов». Протестующие проводили свои акции в Париже и других крупных городах.

По данным французских СМИ, в Париже в акции протеста принимали участие 2500 человек. По другим данным протестующих было около 10 тыс.

Как минимум восемь человек получили ранения в ходе столкновений с полицией. Один из раненых — полицейский.

Также сообщается о задержании 66 человек, участвовавших в акции.