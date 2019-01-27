Умер начальник московского Департамента безопасности Владимир Черников

Москва, , 12:57 — REGNUM В Москве скончался начальник столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. Об этом сегодня, 27 января, сообщает портал m24.

По предварительным данным, причиной смерти Черникова могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. Чиновнику было всего 54 года. В правительстве Москвы он работал с 2000 года.

В 2000 Черников возглавлял столичный департамент СМИ и рекламы. В марте 2015 года Черников стал возглавлять Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы. С 4 октября 2016 года Черников был назначен на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.