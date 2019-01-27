США могут получить войну у своих южных границ

Станислав Тарасов, , 12:28 — REGNUM

Когда США и еще ряд стран признали самопровозглашенного президента Венесуэлы, стало очевидно, что острый кризис в этой стране не локализован, как это бывало раньше в Южной Америке. Он переведен на международный уровень, превращается в составную часть большой геополитической игры. При этом если раньше США, скажем, на Ближнем Востоке, осуществляя сценарии так называемой арабской весны, действовали на отдалении тысяч километров, то сейчас они получили острый кризис на своем заднем дворе.

В этой связи некоторые эксперты заговорили даже о цивилизационном расколе, учитывая, что на одной стороне сказались США, Великобритания, Канада, страны Европейского союза, многие государства Южной Америки, а также экзотическая Грузия, на другой — Россия, Китай, ЮАР, а от исламского мира Турция и Иран. При этом если венесуэльский кризис пока еще только потенциально может стать «горячим эпицентром» в Южной Америке, то на Ближнем Востоке такой эпицентр уже давно существует в лице Сирии. И внешне события в Венесуэле развиваются по сирийскому сценарию, хотя и с некоторыми вариациями. Об этом говорит посол Венесуэлы в Сирии Хосе Грегорио Муццатис, сравнивая нынешние события в своей стране с ситуацией в стране пребывания, сославшись на «идентичное начало». Инициированная извне волна протестов против легитимного президента Николаса Мадуро, появление лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя «временным президентом», и его быстрое признание Вашингтоном, давление США на другие страны с целью заставить их признавать «новый режим».

Оба кризиса сходны также в том, что начались с народных манифестаций за проведение экономических и политических реформ, а затем переросли в международные конфликты с переплетением внешних интересов. Так на мировой карте стал обозначаться параллельный сирийскому конфликт в Венесуэле. Пойдут ли американцы на интервенции в эту южноамериканскую страну, станут ли сколачивать против нее региональную коалицию — вопрос пока открытый. Хотя не вызывает сомнений то, что Вашингтон предпримет огромные усилия для сохранения контроля над Венесуэлой. Многое, конечно, будет зависеть и от желания и способностей Мадуро искать и заключать компромиссные решения, осваивать созданное новое политическое пространство по всей стране. Стимулировать к действиям на этом направлении его должны участники условной «евразийской коалиции» — Россия, Китай, Турция и Иран.

На этом направлении коалиция имеет все шансы вступить в конструктивный политико-дипломатический диалог с США и их партнерами, обозначив собственные позиции и интересы в Южной Америке. Не исключено, что такой ход событий будет болезненно восприниматься в Вашингтоне. Второй сценарий: инициирование Вашингтоном, как в Сирии, гражданской войны, которая может затянуться на годы, что так же, как в Сирии, спровоцирует массовую волну беженцев в соседние страны, в том числе и в США, разделит Венесуэлу на территории влияния различных групп с установлением фактического двоевластия, как это произошло в Ливии и частично в Сирии. Наконец, третий сценарий: продолжать оказывать на Каракас мощное экономическое давление, чтобы устранить Мадуро и установить проамериканский режим, хотя и этот ход событий не исключает гражданскую войну, которая станет определить новую расстановку сил в Южной Америке. Опыт Сирии это уже показал.

На наш взгляд, проблема сейчас даже не том, считать или не считать Каракас для России, Китая, Турции или Ирана приоритетным геополитическим союзником. Важно то, что США потенциально получают вблизи своих границ необычный южный фронт, типа сирийского, но с возможным косвенным и ограниченным участием нерегиональных стран, грамотно использующих международное право. Не случайно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Газиантепе, задал такой вопрос: «А что делают в Сирии те, кто прибыл туда, преодолев 12 тысяч километров? Их беспокоит не свобода сирийского народа. Они, наоборот, хотят только усугубить проблему». Посмотрим, как дальше будут действовать Москва, Пекин, Анкара и Тегеран, удастся ли им добиться сведения на нет «восстания Гуайдо», чтобы оказать содействие Венесуэле в выходе из жесткого экономического кризиса.

Ситуация такова, что можно отделаться и декларативными заявлениями о нарушении США международного права, «умыть руки». А можно сохранить лицо и продемонстрировать фактор силы и политического искусства, чтобы в будущем отбить у Вашингтона желание учинять авантюры с узурпацией власти в других странах. Венесуэльский конфликт, как и сирийский, являются решающим для будущего международного порядка в Южной Америке и на Ближнем Востоке, даже несмотря на то, что они действительно разные. Всё-таки они имеют общее сближающее содержание. Будем ждать дальнейшего развития событий.