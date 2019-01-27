Матвиенко: Подвиг блокадников — урок всему человечеству на будущее

Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Сегодня 27 января в Российской Федерации отмечается 75-я годовщина полного прорыва блокады Ленинграда, устроенной фашистскими захватчиками.

Напомним, что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Войска гитлеровской Германии, Финляндии, испанская «Голубая дивизия» фалангистов, пособники нацистов из Северной Африки и Европы полностью блокировали советский город Ленинград на протяжении 872 дней. Прорыв блокады был осуществлен Красной армией в период с 18 по 27 января 1943 года. Осада города продолжалась до января 1944 года. Жертвами блокады стали более миллиона советских граждан.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в прошлом была губернатором Санкт-Петербурга, подчеркнула, что память о беспримерном мужестве и страшной трагедии блокады Ленинграда должна быть сохранена для будущих поколений.

Матвиенко напоминает, что среди коренных петербуржцев немного найдётся семей, которых бы не коснулись блокада, связанные с ней страдания и утраты, от которых сжимается сердце. Но Ленинград навсегда вошел в историю как символ трагедии, стойкости и героизма.

«Прошло 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда. Эта дата — особый рубеж. Даже те, кого блокада застала детьми, сегодня разменяли девятый десяток. Всё меньше остаётся свидетелей тех страшных дней, хранителей того, что мы называем исторической памятью народа», — сказано в заявлении Матвиенко, размещенном на сайте Совета Федерации.

Политик подчеркивает, что власть и общество не имеют права допустить того, чтобы страницы истории о блокаде Ленинграда перестали быть живыми.

«Я ощущаю это как свой собственный долг. Передать потомкам не только знания, но и донести до них чувства — трагизма блокады, героизма жителей города и его защитников. Даты 8 сентября 1941 года — 27 января 1944 года не должны стать лишь частью исторической хроники. Это символ высших проявлений человеческого духа».

Также Матвиенко от всей души высказала самые теплые слова и самые добрые пожелания здравствующим блокадникам, участникам Великой Отечественной войны.