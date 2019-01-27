Жёлтые жилеты и проклятые президентства: для Франции и всего мира

Эдуард Лимонов, , 12:10 — REGNUM

Мировым общественным мнением Макрон признан пятым по значению лидером в мире. После Си-цзиньпина, Путина, Трампа и Меркель.

А вот дома, во Франции его терпеть не могут. И я полагаю, не могут себе простить, что выбрали на свою голову. Он стал как бы последней каплей в череде несчастливых и уродливых президентств и теперь расплачивается сразу за три президентства: за своё, за президентства Олланда и Саркози.

Жёлтые жилеты успешно раскачивают Францию и если не они именно скинут Макрона то его всё равно скинут. Сегодня суббота и пройдёт одиннадцатый раунд противостояния.

Как были в истории Франции «проклятые короли» династия Валуа — сплошь больные, сумасшедшие, злодеи и клятвопреступники — так вот и три последние президентства — могут быть названы «проклятыми».

Предшествующие только что названным, президенты Миттеран и Ширак, всё же внушали французам своего времени некое политическое почтение (Миттерана например за глаза называли «фараон», и он таковым и выглядел, загадочным и мудрым).

Тогдашние francais признавали их крайними идолами в ряду каменных истуканов — своих политических идолов, первым и главным идолом разумеется стоял де Голль, втащивший Францию в число держав-победительниц Второй Мировой.

Ни Саркози — вертлявый Фигаро, ни смешной, а потом откровенно глупый и проамериканский лысый Олланд, ездивший к любовнице на скутере, ни золотой мальчик банка Ротшильда Макрон такого почтения не вызывают.

Макрон проник в Елисейский дворец при тотальной, полной, как бывает полная Луна, поддержке могучих французских СМИ, его всучили французам, предварительно разочаровав в лидерах политических партий страны.

Лидеры политических партий и верно — выродились в пустых и осторожных болтунов и слова доброго не стоят; но и Макрон проник на президентские выборы и затем в Елисейский дворец, скорее, благодаря своему тысячи раз отрепетированному в зеркалах хипстерскому современному look и хлёсткой риторике

Затянутый в узенькие мальчишеские брючки, задирая победно горбоносую головку ястреба, привычно позируя на фоне старых гобеленов, он между тем пришёл во власть с одной единственной уже старомодной идеей объединённой Европы, которая почему-то должна будет сплотиться вокруг Франции и Германии. (Можно вообразить в связи с этим фрау Меркель в каске Адэнауэра, а Макрона в кепи генерала де Голля).

Однако Европа давно уже не та, в неё понаехали десятка два хулиганистых новых стран, таких как Польша, Украина, прибалтийские карлики и бывшие народные республики восточного бывшего советского блока, и они мечтают не об экономическом развитии и нагуливании престижа, как Макрон и Меркель, но о мести России.

Макрон и его идея объединённой Европы, где Германия — локомотив экономики, а Франция, — счастливый обладатель ядерного оружия, устарела, если не на сто лет, то на верных 75 это уж точно.

Макрон старается не замечать устарелости своей идеи. Более того, он обратился именно в субботу с прямо-таки непристойным ультиматумом к президенту Венесуэлы Мадуро в котором потребовал от Мадуро проведения досрочных выборов в Венесуэле в течение 8 дней, и пригрозил: если условия ультиматума не будут выполнены, признанием самозванного президента Хуана Гуайдо.

Подумайте только: Макрон, под которым уже одиннадцать недель трещит президентский стул, где полицейские едва обороняют Елисейский дворец, откуда Макрон сбежал, выступает с ультиматумом! Опупел парень, зарвался

И вот суббота, «жёлтые жилеты» вышли протестовать.

Парижская префектура полиции получила уведомления о проведении 4-х маршей, которые к ночи соединятся на площади Бастилии.

Стартуют со следующих пунктов сбора:

С площади Насьён, с Елисейских полей от Триумфальной Арки, из пригорода Парижа Иври-сюр-Сен и с площади Республики. Там будет проведена «жёлтая ночь» с 17 до 22 часов. Как видим, жёлтые жилеты сдвинули свои митинги на ночь.

И полиция приготовилась.

Назвали всё то же количество полицейских, как и во все предыдущие субботы — 80 тысяч полицейских и жандармов по всей Франции будут охранять Францию от французов. А там поди знай, сколько их будет, может не 80, но 150 тысяч!

Привычно подогнали бронемашины к Триумфальной Арке.

Закрыли станции метро, примыкающие к Триумфальной и Елисейским полям: Рузвельт, Конкорд, Миромесниль, Шамп-Элизэ-Клемансо, Тюэльри, Варенн.

Многие другие линии метро также не работают, введены отмены или отклонения от маршрутов.

У жёлтых жилетов появились несколько причин для огорчений.

Якобы есть конфликт между лидерами «жилетов» — Эриком Друэ и Присциллой Людоски.

Рыжая Ингрид Левасёр и Хайк Шаинян создали партийный список «жилетов» на выборы в Европарламент в мае. Большей части «жилетов» эта политизация движения не по нраву.

Полиция отказалась запретить применение флэш-боллов против манифестантов, несмотря на то что множество манифестантов получили от пуль флэш-боллов увечья и серьёзные травмы, некоторые лишились глаз.

Правительство узаконило своё постановление о том что контракты на страхование не будут выплачивать страхования за ранения полученные в время несанкционированных манифестаций.

Только глубокой ночью я получил рапорт по электронке от моего можно сказать специального корреспондента Тьерри М., спасибо ему.

Весь день он с группой друзей провёл на улицах Парижа, среди манифестантов. Помещаю здесь куски из его обширного послания, хотя там интересно всё.

«Те из нас, кто имел смартфоны, хохотали, потому что когда мы пришли на площадь Республики и выходили к Большим Бульварам, нас уже было до 10 тысяч в нашей колонне, а теле анонсировало 100 человек.»

«Площадь Согласия (Конкорд) вся блокирована из-за американского посольства.»

«Жандармы загоняют в улицы, забрасывают гранатами со слезоточивым, флеш-боллы, ты уже не спрячешься».

«Лидер жёлтых жилетов Жером Родригес получил пулю флеш-болла в глаз на площади Бастилии.»

«Видели человека, которому вырвало руку газовой гранатой».

«Активно действуют CRS (жандармы, по сути это армейские подразделения и подчиняются они армии).

Но самые злобные это «Бригады анти-криминэль» (флики в гражданском, похоже, эквивалент наших отечественных оперов ЭЛ). У анти-криминэль девиз «Нет проблем, есть только решение проблем». Они тренированы не на поддержание порядка, но на охоту за бандитами. Я видел как они тащили женщину за волосы, это собаки власти.»

«Многие манифестанты не знают Парижа и потому попадают в полицейские западни, оттого так много раненых».

«Вдоль движения колонн стоят большие фургоны с надписями «Поможем бездомным!» Они служат полиции для загрузки туда захваченных в плен манифестантов. Это огромные фургоны и места в них хватает.»

В конце Тьерри резюмирует:

«Режим открыл ящик Пандоры, и теперь всё вылетает оттуда. В частности диктат Европы, его больше никто не хочет. Суровые репрессии радикализируют манифестантов и множество людей, как и на прошлой неделе, пришли нас повидать, чтобы сказать нам что они готовы драться.

Это движение не рассосётся. Он будет иметь последствия и в той или иной манере правительство заплатит за свою политику.»

Что касается количества вышедших в субботу на улицы, то руководствуйтесь пропорцией которую привёл мой товарищ Тьерри — там, где правительственные французские источники называют 100 человек, знайте что 100 в действительности равняется 10 000.