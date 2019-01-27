В Еврокомиссии призвали к осторожности при работе с китайскими компаниями

Брюссель, , 12:37 — REGNUM Вице-президент Европейской комиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип призвал страны Евросоюза оценить риски сотрудничества с китайскими технологическими предприятиями. Об этом сообщает Bloomberg.

Один из главных чиновников Еврокомиссии в сфере цифровых технологий призвал страны блока к осторожности в вопросах сотрудничества с китайскими предприятиями. Андрус Ансип рассказал, что риски сотрудничества увеличил закон о национальной разведке Китая, принятый в 2017 году. Согласно этому документу, все китайские граждане и организации обязаны оказывать содействие национальной разведке, сохраняя в тайне сотрудничество со спецслужбами.

«Я хотел бы попросить правительства всех стран [Евросоюза] очень серьезно отнестись к оценке рисков», — добавил Ансип.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января один из крупнейших операторов связи Vodafone заявил о приостановке сотрудничества с китайской компанией Huawei. Генеральный директор Vodafone Ник Рид заявил, что оператор продолжит использовать оборудование Huawei только если правительства стран Евросоюза признают его безопасным.