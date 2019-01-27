Путин переименовал военные кафедры в военные учебные центры

Москва, , 11:27 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об изменении названия военных факультетов на военные учебные центры. Указ главы государства опубликован сегодня, 27 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе главы государства сказано, что отныне военные факультеты или военные кафедры при образовательных организациях высшего образования будут называться «военными учебными центрами при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования».

Стоит отметить, что закон о замене военных кафедр при вузах на военные учебные центры был подписан российским лидером в августе 2018 года. Данный закон заменил несколько существовавших видов структурных подразделений военной подготовки в вузах (центры, кафедры, факультеты) на единый вид военной подготовки в вузах — военные учебные центры.