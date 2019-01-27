Россияне вновь лидируют в Турции

Ариф Асалыоглу, , 11:18 — REGNUM

Как сообщает новостное агентство Sputnik, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Российской Федерации Владимир Путин сделали важные заявления по завершении встречи в Москве. На пресс-конференции было объявлено о соглашении по российско-турецким отношениям и о ситуации в Сирии, а также о продолжении работы сирийской конституционной комиссии и трехстороннем саммите (Иран — Россия — Турция), который пройдет в феврале этого года. Путин отметил, что российская сторона поддерживает установление диалога между официальным Дамаском и курдами в контексте заявления США о выходе из Сирии. «Такой диалог будет способствовать консолидации сирийского общества и национальному примирению, пойдет на пользу не только Сирии, но и всем соседним государствам. Сегодняшняя встреча прошла в конструктивной рабочей атмосфере, традиционной для российско-турецкого диалога. Мы сделали акцент на экономических вопросах, развитии отношений, и, конечно, ситуации в Сирии. Вопросы перспектив политического процесса в Сирии обсуждались подробным образом», — заявил российский лидер. Эрдоган в свою очередь сказал: «Мы продолжаем добиваться положительных результатов в области экономики. Тенденция роста объема торговли продолжается. Как уже сказал господин президент, объем торговли достиг 26 миллиардов долларов. Примером нашего успешного двустороннего сотрудничества, продвигающегося уверенными шагами, является атомная электростанция «Аккую» и проекты «Турецкого потока». 2019 год станет особенным в этом плане. В этом году мы будем совместно развивать сферы культуры и туризма в Турции и России». Эрдогану был задан вопрос о том, как относится Россия к созданию буферной зоны, которое обсуждается в рамках процесса вывода американских войск из Сирии. «В первую очередь лидеры, а также задействованные министры продолжают переговоры по вопросу буферной зоны. Большое значение имеет для нас особый подход к регионам, которые представляют угрозу. США уже заявили о том, что они положительно смотрят на принятие особых мер в этих областях. Как вы знаете, это должна была быть зона длиной в 30−32 километра. По этому вопросу у нас с Россией не возникло никаких проблем. В процессе выхода Соединенных Штатов из Сирии крайне важно, чтобы не образовалось пустое место, которое может быть использовано террористическими организациями», — заявил президент Турции.

Турки продолжают покидать страну

Согласно материалу Мете Сеймена из Euronews, в докладе о предоставлении убежища за последний год, который был опубликован Управлением по иммиграции при полиции Норвегии (UDI), говорится, что граждане Турции занимают первое место по ходатайствам такого рода. В 2018 году каждый третий человек, обратившийся за предоставлением убежища, оказался турецким гражданином. В предыдущие годы первые строчки занимали выходцы из Сирии, Сомали и Эритреи. Ситуация изменилась в прошлом году. В отчете UDI говорится, что за последний год количество сирийцев, получивших убежище в Норвегии, составило 465 человек, в то время как заявки от турецких граждан достигли отметки в 765 человек.

Взрывы в Африне

По сообщению CNN Türk, в сирийском городе Африн, который был взят под контроль Турцией во время операции «Оливковая ветвь», прогремело два взрыва. Очевидцы рассказывают, что взрывное устройство было заложено в транспортном средстве. В результате нападения погибли три члена «Свободной армии Сирии». Последний взрыв произошел в первую годовщину с начала операции «Оливковая ветвь». 20 января в Африне произошел двойной подрыв, согласно сообщениям новостных агентств погибли 10 человек, 18 ранены. Сообщается, что третью бомбу обезвредили представители «Свободной армии Сирии».

Турки погибли в Керченском проливе

Согласно сообщению SamanyoluHaber, в Керченском проливе загорелись два судна, на которых находились граждане Турции. Министерство иностранных дел Турции объявило «с большим сожалением», что в результате пожара погибли четверо и ранены восемь турецких граждан. МИД подтвердил, что операция по поиску четырех пропавших без вести лиц продолжается. 21 января в районе Керченского пролива начался пожар на суднах Maestrо и Candу, следующих под флагом Танзании. 14 человек погибли, 12 моряков удалось спасти.

Джихадистов заправляли топливом из Турции

Бывший специальный представитель США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгерк в интервью телеканалу CNN рассказал, кто способствовал заправкам машин джихадистов. «Я провел много времени в Анкаре. Если говорить откровенно, большая часть топлива для военных машин ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступала в Сирию из Турции. Это очень неприятно, потому что Турция не проявила особой активности на границе. Я хотел обеспечить безопасность границ в работе с союзником по НАТО Турцией», — отметил Макгерк. Рассуждая о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не был побежден, он добавил, что американцы плотно сотрудничали с Анкарой в разных вопросах, однако эти действия оказались бесполезны. Также он подчеркнул, что Турция активна в Идлибе, а США не проводили операций в этом регионе, подчеркнув, что там «больше преобладают группы, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турецкая граница полностью контролируются ими. Это серьезная проблема».

Турция сняла запрет на полеты

CNN Türk сообщает о том, что министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан объявил о снятии запрета на полеты в иракский аэропорт Сулеймания, введенный после референдума властями Ирака. «С 25 января рейсы авиакомпании Turkish Airlines (THY) Стамбул-Сулеймания будут возобновлены семь раз в неделю», — заявил министр.

Воздушная операция в северном Ираке

Газета Hürriyet цитирует министерство обороны Турции, которое сообщило о воздушной операции в северном Ираке: «Во время воздушной операции в районах Зап, Метина, Авашин и Хавтанин 20−22 января 2019 года были уничтожены позиции с оружием и укрытия членов террористической организации, а 21 сепаратист был обезврежен во время подготовки к нападению на нашу военную базу».

Удар по отрядам YPG/РПК в Тель-Рифате

Согласно сообщению канала NTV, турецкая артиллерия нанесла удар по позициям террористов «Отрядов народной самообороны» (YPG) / Рабочей партии Курдистана, которые оккупировали район Тель-Рифат к юго-востоку от сирийского Африна. Гаубицы, размещенные в рамках операции «Щит Евфрата», нанесли пять ударов в районе Тель-Рифат на юго-востоке Африна. Ранее YPG / РПК осуществили нападение на гражданских лиц в центре Африна. В результате обстрела погибли два мирных жителя, восемь человек получили ранения. YPG/РПК вторглись в Тель-Рифат в начале 2016 года, распространившись к юго-востоку от Африна. «Отряды народной самообороны» / Рабочая партия Курдистана поставили перед собой цель объединить занятые ими земли к востоку от Евфрата с Африном на западе, захватив для этого оставшиеся районы. Таким образом они намеревались создать непрерывную подконтрольную зону на протяжении всей сирийско-турецкой границы. Однако город Эль-Баб между Тель-Рифатом и Манбиджем находится в районе операции «Щит Евфрата». По этой причине курды не могут объединить земли между Тель-Рифатом и Манбиджем.

«Мы ведем косвенный диалог с сирийским режимом»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ведет «косвенные переговоры» с Дамаском. Министр иностранных дел высказал свое мнение о формировании буферной зоны на границе с Сирией и объявил о том, что специальный посланник США по Сирии Джеймс Джеффри посетит Турцию. «Пускай сирийские граждане сами примут решение по вопросу Конституции Сирии. Мы ведем диалог с администрацией Сирии через посредников. Сообщения передаются по мере необходимости. Но прямого контакта с Дамаском у нас нет», — отметил Чавушоглу. «После объявления Соединенных Штатов о выводе войск из Сирии, мы приняли решение повременить с операцией на востоке Евфрата. Мы обсуждаем этот процесс со всеми сторонами. От главнокомандующего пока не было получено никаких дальнейших инструкций в отношении этой операции», — добавил министр.

Эрдоган поддерживает Мадуро

HaberTürk приводит заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына о звонке Эрдогана главе Венесуэлы Николасу Мадуро. Турецкий лидер выразил коллеге свою поддержку в связи с антиправительственными манифестациями в Венесуэле. «Наш президент позвонил главе Венесуэлы Николасу Мадуро и выразил ему поддержку Турции. «Брат мой Мадуро, держись! Мы с тобой», — сказал он. Турция во главе с нашим президентом Эрдоганом будет и впредь демонстрировать принципиальную позицию относительно любых попыток государственного переворота», — отметил Калын.

Россияне вновь лидируют в Турции

По данным главного управления по вопросам миграции при министерстве внутренних дел Турции, в прошлом году первое место по количеству посетивших Турцию туристов заняли россияне. Об этом сообщает канал NTV. Всего в 2018 году страну посетили 39 миллионов 468 тысяч 492 иностранцев. Как и в 2017 году, наибольший интерес Турция вызывает у гостей из России — за прошедший год на турецком берегу побывали 5 миллионов 986 тысяч 184 российских граждан. Второе место заняла Германия (4 миллиона 489 тысяч 71 человек), третья строчка досталась Болгарии (2 миллиона 412 тысяч 45 человек).

Протесты в поддержку арестованных адвокатов

По сообщению AktifHaber, множество юристов со всего мира приняли участие в демонстрациях у стен турецких посольств и консульств в рамках акции «День адвокатов в опасности — 24 января». Юристы захотели привлечь внимание к тому, что в Турции уничтожен принцип верховенства права, судебная власть подчиняется приказам сверху, а то, что огромное количество адвокатов находятся сейчас за решеткой, они расценили как «грандиозный скандал». В прошлом году кампания была проведена в поддержку египетских адвокатов, на этот раз коллеги из разных стран мира посвятили программу Турции. Протестующие собрались перед зданиями дипломатических представительств Турции в Лондоне, Нью-Йорке, Амстердаме, Брюсселе и других городах. По их словам, в Турции только лишь по причине исполнения своих обязанностей было арестовано 570 адвокатов, в отношении 1480 человек были проведены различные расследования, а 79 получили очень длительные сроки тюремного заключения.