Глава СПЧ Подмосковья заявила, что граждане ничего не вкладывают в бюджет

Красногорск, , 10:35 — REGNUM Председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества Московской области Марина Юденич поставила под сомнение тот факт, что жители региона что-либо вкладывают в федеральный бюджет. Соответствующее заявление она сделала на встрече с жителями подмосковного Королева.

На встрече обсуждался вопрос о реставрации исторического квартала в центре Королёва на средства федерального бюджета. В ходе дискуссии Юденич заявила, что граждане ничего не вкладывают в «этот бюджет».

«Ребят, вы так легко говорите: «Давайте возьмем столько-то, давайте столько-то. Вы в этот бюджет че-то вложили, чтобы из него брать?» — сказал глава подмосковного СПЧ.

В зале сразу же стали звучать возмущенные голоса. Граждане указали Юденич, что вообще-то они платят налоги и именно из их труда складывается федеральный бюджет.