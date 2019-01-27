Воскресенье, 27 Января 2019 года
10:35:00 МСК

ВВС Канады и США подняли в воздух самолеты для перехвата двух Ту-160 ВКС РФ

Политика

Российские стратегические ракетоносцы пролетали над Северным ледовитым океаном

ВВС Канады и США подняли в воздух самолеты для перехвата двух Ту-160 ВКС РФ
F-22 Raptor

Вашингтон, 27 января 2019, 10:09 — REGNUM  Военно-воздушные силы США и Канады подняли в воздух несколько самолетов в связи с плановым полетом двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в небе над Северным Ледовитым океаном недалеко от канадских границ. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

В воздух были подняты две истребителя F-22, два истребителя CF-18, и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 AWACS ВВС США и Канады. Данные самолеты опознали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack (по классификации НАТО). Российские самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Канады 26 января.

Подчеркивается, что российские стратегические бомбардировщики оставались в международном пространстве и не нарушали государственных границ Канады. При этом российские стратегические ракетоносцы осуществили дозаправку в воздухе и находились в полете более 15 часов.

Стоит отметить, что данные полеты российских воздушно-космических сил являются регулярными.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить