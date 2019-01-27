Военный парад в честь Ленинградской победы начался на Дворцовой площади

Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга 27 января в 10:00 начался военный Парад Памяти в ознаменование 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На главную площадь Северной столицы выходят военнослужащие и боевая техника Западного военного округа, курсанты военных вузов Министерства обороны, дислоцированные на территории Санкт-Петербургского территориального гарнизона, а также военнослужащие других силовых ведомств.

В ходе парада в память о неисчислимых жертвах блокады Ленинграда будет объявлена минута молчания.

В пешем строю по Дворцовой площади пройдут курсанты, в обмундировании и с оружием времен Великой Отечественной войны.

Механизированную колонну военного парада выведет за собой легендарный советский танк Т-34−85. Также в параде будут участвовать грузовые и легковые автомобили времен войны.

Затем настанет черед современной боевой техники. На парад выйдут боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Если позволит погода, над центром города пройдут истребители МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи».

"Всего в торжественном марше будет задействовано свыше 2,5 тыс. военнослужащих, около 80 образцов военной и специальной техники», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

После завершения парада на Дворцовой площади будет развернута работа десяти полевых кухонь, жителям и гостям Петербурга будут предложены гречневая и перловая каши, а также горячий чай с сухарями.

На Дворцовой выступят военные оркестры и ансамбль песни и пляски ЗВО, который исполнит песни о Великой Отечественной войне.

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