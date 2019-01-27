Власти Японии вновь заявили о своих претензиях на Южные Курилы

Токио, , 09:49 — REGNUM Власти Японии в очередной раз заявили, что их позиция по вопросу Южных Курил остается неизменной — Токио считает эти острова «исконно японской территорией». Такое заявление сделал в эфире телеканала NHK заместитель генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда.

По словам партийного функционера, «базовая позиция» правительства Японии заключается в том, что южные острова Курильской гряды являются «нашей исконной территорией». Эта позиция не меняется, подчеркнул Хагиуда.

Также он отметил, что в переговорах между Россией и Японией по вопросу заключения мирного договора существует «ряд сложностей». Эту проблему Хагиудо предлагает решать постепенно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Японии с маниакальным упорством пытаются добиться от российских властей отторжения в пользу Токио части Сахалинской области — как минимум четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи (группа из 22 малых островов), а также исключительной экономической зоны вокруг этих островов.

Российские власти по какой-то странной причине согласны обсуждать с Японией территориальный вопрос и на основании давно устаревшей и неактуальной Московской декларации 1956 года готовы на передачу японской стороне двух островов — Шикотана и Хабомаи после заключения мирного договора.

Российская общественность с растущим раздражением следит за переговорным процессом, в который ввязались российские власти и выстцпает категорически против каких бы то ни было территориальных уступок Японии, которая проиграла Вторую мировую войну и подписала Акт о безоговорочной капитуляции.