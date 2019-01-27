Экс-глава Минтранса Украины: новому президенту придётся ехать в Москву

Киев, , 09:55 — REGNUM Первым визитом нового президента Украины должна будет стать поездка в Москву, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире украинского телеканала NewsOne.

Червоненко отметил, что между Россией и Украиной остались множественные связи. Он добавил, что Киеву не удалось выйти на европейский рынок, поэтому Украина продолжает находиться в глубокой экономической зависимости от России. При этом в России активно замещают товары украинского производства.

«Нас заместили в ракетных двигателях, нас заместил «Электрон» по системам наведения. Нас замещают везде. Нас заместили по вертолетным двигателям — и Китай уже будет брать их частично в России», — добавил Червоненко.

Политик добавил, что новому президенту придётся ехать в Россию и восстанавливать экономические отношения, чтобы избежать краха на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Евгений Червоненко сообщил, что украинские силовики закрывают глаза на преступления, совершаемые на почве межнациональной розни. Он заявил, что украинская власть использует межнациональные конфликты для того, чтобы скрыть серьёзные экономические проблемы.