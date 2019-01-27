Воскресенье, 27 Января 2019 года
09:50:29 МСК

В Лондоне додумались, как ускорить решение конфликта в Донбассе

Политика

Власти Великобритании хотят повлиять на выборы президента Украины

Лондон, 27 января 2019, 09:30 — REGNUM  В Великобритании считают, что конфликт в Донбассе может быть разрешен быстрее, если на выборах президента Украины победит кандидат, более дружественно настроенный к Российской Федерации. Такие выводы были представлены в отчете библиотеки палаты общин парламента Великобритании.

В этом отчете сказано, что по мнению многих британских экспертов и политиков, Украина уже вряд ли когда-нибудь вернет себе контроль над Крымом. В отношении Донбасса такой определенности британские эксперты не видят, но в любом случае переговорный процесс будет максимально затягиваться.

Чтобы как-то ускорить урегулирование конфликта в Донбассе, было бы очень неплохо, если бы на Украине в результате выборов к власти пришел кандидат, который был бы более дружественно настроен к России. Если бы этот кандидат ещё и отказался от прозападного курса, то он вполне мог бы урегулировать с Москвой конфликт в Донбассе.

Напомним, что 31 марта на Украине пройдут выборы президента. Поскольку все социологические службы на Украине являются ангажированными, сложно сказать о реальном рейтинге того или иного кандидата.

По различным опросам, лидером рейтинга является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, но рейтинг этот довольно низкий — 15−17%. При том, что 74% украинских граждан не доверяют Тимошенко. Тем не менее свою кандидатуру она уже выдвинула.

Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко ещё несколько месяцев назад находился где-то в пределах 5%, однако за прошедшие месяцы социологические службы Украины стали «рисовать» рост этого рейтинга и сейчас он якобы составляет 14%. При этом Порошнеко свою кандидатуру ещё не выдвигал.

Особенностью данной президентской кампании на Украине является то, что более 50% украинских граждан не определились со своими политическими предпочтениями и кажется не хотят этого делать.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить