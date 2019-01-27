Чиновница из Барнаула объяснила слова о «завышенных требованиях» учителей

Барнаул, , 09:17 — REGNUM Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова решила разъяснить свои слова о том, что молодым учителям, которые получают зарплату по 9 тыс. рублей, не следует предъявлять «завышенных требований» и довольствоваться тем, что есть. Соответствующее заявление она сделала в интервью РИА Новости.

В пятницу, 25 января, журналист местного портала Amic.ru спросил Четошникову о том, как быть молодому учителю, который получает порядка 9 тыс. рублей. Журналист отметил, что у такого учителя по определению возникает желание «идти на баррикады», а все «схемы и программы» властей вызывают одно лишь раздражение.

На это Четошникова дала очень примечательный ответ в духе председателя правительства России Дмитрия Медведева, который советовал учителям, желающим достойную зарплату, бросить это дело и идти в бизнес:

«Завышенные требования — это не есть хорошо».

Далее она развила свою мысль и сказала, что задача властей и её непосредственных коллег как раз и заключается в том, чтобы формировать у молодежи правильные ориентиры. Или в противном случае, по мнению чиновницы, получается «странная ситуация»:

«Дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes».

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края подчеркнула, что «адекватность должна быть во всем».

Слова чиновницы вызвали закономерный вал возмущения в информационном пространстве, так как заработная плата в 9 тыс. рублей не является адекватной, а ответ чиновницы носит деструктивный характер.

В интервью РИА Новости Четошникова решила оправдаться. Она отметила, что её интервью вызвало неоднозначную мягко говоря реакцию, особенно в той его части, где чиновница говорила о том, что молодежи зачастую якобы присущи завышенные требования.

«Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все в ней не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом», — рассказывает Четошникова.

Она уверяет, что ей, как государственному служащему, конечно же хочется, чтобы российская молодежь жилу лучше и имела все возможности для реализации своего таланта и потенциала, а также получала достойную зарплату.

Четошникова отметила, что мир сегодня динамично развивается и меняется, открывая для всех новые возможности, которые предыдущее поколение себе не представляло.

Видимо поэтому, делает вывод чиновница, молодежи и «хочется всего и быстро». В свое оправдание она говорит, что что для старшего поколения это несколько непривычно, но «это лишь означает, что мне следует быть более чувствительной к современным требованиям».

Вспоминая о своих словах про пресловутый Mercedes, Четошникова ставит чиновникам сверхзадачу:

«И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодежь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной».

Стоит отметить, что в последнее время, российская общественность, раздраженная реформами властей, в частности пенсионной реформой, стала обращать пристальное внимание на высказывания чиновников.

В октябре 2018 года свой пост была вынуждена покинуть министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова после скандала с уровнем прожиточного минимума для пенсионеров. Соколова тогда заявила, что пенсионер вполне может прожить на 3700 рублей в месяц удовлетворяя свои «минимальные физиологические потребности», и подчеркнула, что «макарошки стоят всегда одинаково».

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Уже после новогодних праздников временно исполняющая обязанности заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова на совещании с работниками больницы в Струнино, на которую граждане жаловались президенту России Владимиру Путину, посоветовала медперсоналу «начать с себя», и самим привести медицинское учреждение в надлежащий порядок. Это вызвало возмущение персонала, так как за уборку в помещениях и ремонт здания врачам и медсестрам никто не платит и это не входит в круг их должностных обязанностей.

В Новгородской области спикер облдумы Елена Писарева при принятии закона, который устанавливает выплаты в размере 100 тыс. рублей матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 29 лет включительно, выразила мнение, что женщинам после 30 лет деньги не нужны.