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Лидер «Хезболлы» грозит Израилю войной в случае продолжения ударов по Сирии

Политика

Израиль регулярно наносит авиаудары по Сирии

Лидер «Хезболлы» грозит Израилю войной в случае продолжения ударов по Сирии
Иллюстрация: Worldbulletin.net
Хасан Насралла

Бейрут, 27 января 2019, 08:12 — REGNUM  Лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае продолжения израильских ударов по Сирийской Арабской Республике на Ближнем Востоке может начаться новая война. Об этом Насралла заявил в интервью телеканалу Аl-Mayadeen, опубликованном 26 января.

Лидер «Хезболлы» прямо заявил, что в случае продолжения ударов израильских ВВС по Сирии, руководство этой страны и «ось сопротивления» могут принять решение о начале борьбы против израильской агрессии «другими средствами».

Говоря об «оси сопротивления» Насралла имеет в виду Исламскую Республику Иран, Сирийскую Арабскую Республику и возглавляемую им «Хезболлу».

Также Насралла не исключил, что по Израилю может быть нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Он предупредил, что «Хезболла» располагает высокоточными ракетами, которые могут поразить цель в любой точке на израильской территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские ВВС регулярно наносят удары по территории Сирии. При этом руководство Израиля утверждает, что удары наносятся по объектам иранского военного присутствия на территории Сирии.

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Ситуация на Ближнем Востоке
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