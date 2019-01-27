Российские военные провели в Сирии две гуманитарные акции

Дамаск, , 07:59 — REGNUM Две гуманитарные акции провели в провинциях Сирии Деръа и Восточная Гута российские военные. Об этом 27 января рассказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Эдуард Титов.

По словам Титова, которые приводит ТАСС, одна из гуманитарных акций была проведена в населенном пункте Шейх-Мискин провинции Деръа и в ходе её было выдано около 1 тысячи комплектов теплых вещей и школьных принадлежностей.

Вторая акция прошла в городе Арбине провинции Восточная Гута и в ходе нее было передано 500 продовольственных наборов местным жителям.

Также представитель российского ЦВПС отметил, что акция в Шейх-Мискине прошла при участии фонда им. Ахмата Кадырова, а в Арбине российские военные врачи также организовали медицинский кабинет, в котором осмотрели тех, кому требовалась медпомощь и выдали необходимые лекарства.

Отметим, ранее, 25 января, российские военные провели гуманитарную акцию по доставке жителям Алеппо теплых вещей и хлеба.