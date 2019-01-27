Маас и Лавров поддержали решение Берлина выделить блокадникам 12 млн евро

Берлин, , 07:49 — REGNUM Министры иностранных дел Российской Федерации и Германии — Сергей Лавров и Хайко Маас приветствовали решение германского правительства о выделении 12 млн евро в качестве добровольного гуманитарного жеста в адрес переживших блокаду Ленинграда в годы Великой отечественной войны. Соответствующее заявление распространила пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.

В заявлении сказано, что блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны была «жестоким преступлением германского вермахта», в результатет которого погибли более миллиона человек. Германское правительство признает ответственность своей страны за «совершенное от немецкого имени беззаконие в те годы».

Германское правительство в связи с эти решило сделать добровольный гуманитарный жест в отношении еще живущих жертв блокады.

Будут выделены 12 млн евро на модернизацию госпиталя для ветеранов войны и создание германо-российского центра встреч для российской и немецкой общественности, а также для жертв блокады в Санкт-Петербурге.

Лавров и Маас считают, что данная добровольная акция улучшит качество жизни ещё живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами России и Германии.

Напомним, что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Войска гитлеровской Германии, Финляндии, испанская «Голубая дивизия» фалангистов, пособники нацистов из Северной Африки и Европы полностью блокировали советский город Ленинград на протяжении 872 дней. Прорыв блокады был осуществлен Красной армией в период с 18 по 27 января 1943 года. Осада города продолжалась до января 1944 года. Жертвами блокады стали более миллиона советских граждан.