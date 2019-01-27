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Гуайдо поприветствовал поддержку военного атташе Венесуэлы в США

Политика

Полковник Хосе Луиса Сильва перешел на сторону оппозиции

Каракас, 27 января 2019, 04:31 — REGNUM  Лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента страны Хуан Гуайдо приветствовал решение военного атташе при посольстве Венесуэлы в США Хосе Луиса Сильвы признать его президентом. Об этом Гуайдо написал в своем микроблоге в Twitter.

Политик заявил, что приветствует заявление полковника Сильвы и всех тех, кто хочет искренне поддержать волю венесуэльского народа и действовать согласно конституции.

Ранее военный атташе дал интервью выходящей в США газете El Nuevo Herald, в котором призвал венесуэльских военных переходить на сторону лидера оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, о переходе Сильвы на сторону венесуэльской оппозиции заявил также руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки. Решение атташе Марки назвал примером отказа от «поддержки диктаторов».

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Политический кризис в Венесуэле
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