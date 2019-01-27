Четыре члена Совбеза ООН не поддержали позицию США по Венесуэле

Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Большинство из 15 членов Совета Безопасности ООН выступило в поддержку позиции США по ситуации в Венесуэле. Против проголосовали представители четырех государств — членов Совбеза ООН, сообщает Reuters.

В ходе экстренного совещания Совбеза госсекретарь США Майк Помпео призвал поддержать Национальную ассамблею Венесуэлы — парламент страны, являющийся, согласно позиции американской стороны, институтом государственной власти, который избран «подлинно демократическим путем».

Призыв США поддержали девять из 15 стран — членов Совбеза ООН. Отвергли эту позицию Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея. Еще две страны воздержались.

В настоящее время пять стран являются постоянными членами Совбеза: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Еще десять членов избраны на двухлетний период.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США признали главу парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным главой государства. Россия продолжает считать законным президентом страны Николаса Мадуро.