Помпео ушел от ответа о возможном применении силы против Венесуэлы

Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео отказался отвечать на вопрос о готовности США применить военную силу против Венесуэлы. Такой вопрос ему задал в ходе экстренного заседания Совбеза ООН постпред России при международной организации Василий Небензя, передает RT.

Небензя потребовал от Помпео четкого ответа, готовы ли власти США на военное вмешательство в дела суверенного государства — Венесуэлы. Он отметил, что американская сторона позволяет себе «прозрачные намёки», рассуждая о «всех опциях на столе».

Однако глава американской дипломатии отказался «выдвигать гипотезы» о дальнейшем развитии ситуации. Он отметил лишь, что США решительно настроены поддержку венесуэльского народа.

«Либо вы вместе с силами свободы, либо вы в союзе с Мадуро и его хаосом», — заявил в Совбезе ООН Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США признали легитимным главой Венесуэлы лидера оппозиции, председателя парламента страны Хуана Гуайдо. Москва же продолжает считать законным президентом Николаса Мадуро.

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