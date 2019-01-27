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Президент Австрии указал властям США на колониальные замашки

Политика

Заявление Ван дер Беллена касается проекта Nord Stream 2 и иранской ядерной сделки

Вена, 27 января 2019, 03:11 — REGNUM  Политику США в отношении российского проекта газопровода «Северный поток — 2» и иранской ядерной сделки раскритиковал федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Об этом сообщает издание Der Standard.

Австрийский президент заявил, что администрация президента США Дональда Трампа относится к Евросоюзу и отдельным странам европейской ассоциации как к колониям. Уточняется, что таким образом Ван дер Беллен отреагировал на противоречия вокруг проекта «Северный поток —2» и Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Вместе с тем политик отметил, что Россия якобы питает надежды на ослабление Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против воплощения этого замысла выступают Украина, США, Польша, Латвия и Литва.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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