Венесуэльский кризис внесен в повестку встречи глав МИД ЕС

Брюссель, , 02:25 — REGNUM Политическая ситуация в Венесуэле включена в повестку неформальной встречи глав дипломатий стран Евросоюза в Бухаресте в конце января — начале февраля. Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитической службой ЕС.

Обстановка в этой латиноамериканской стране — предмет пристального внимания Евросоюза, её обсудят в румынской столице министры иностранных дел 28 государств ЕС. Будет обсуждаться, в частности, создание международной контактной группы по Венесуэле, отмечено в заявлении.

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Подчеркнуто намерение ЕС «подтвердить свою поддержку активного международного участия в разрешения кризиса в Венесуэле».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января, на фоне политического и экономического кризиса в Венесуэле, председатель парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его признали власти США и ряда других стран. Некоторые страны ЕС выставили Венесуэле ультиматум о проведении в кратчайшие сроки новых президентских выборов.

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