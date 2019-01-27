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Венесуэла отвергла ультиматум стран ЕС о срочных выборах

Политика

Никто не вправе давать указания суверенному народу, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса

Вашингтон, 27 января 2019, 02:14 — REGNUM  Правительство Венесуэлы отвергло ультиматум о проведении в короткие сроки новых президентских выборов, выдвинутый ранее рядом европейских стран. Об этом в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Арреаса подчеркнул, что никто не вправе указывать, проводить ли в Венесуэле выборы и в какие сроки. Все решения могут принимать только сами граждане — правительство и оппозиция в результате переговоров.

«Откуда вы взяли, что вы можете ставить суверенному народу сроки или ультиматумы?» — цитирует обращение политика к европейским странам издание El Universal.

Венесуэльский министр добавил, что Каракас готов к диалогу с Вашингтоном, однако американская сторона блокирует все попытки контакта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы, спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Власти США и ряда других стран признали за ним такой статус.

Германия, Франция, Испания и Великобритания объявили Каракасу ультиматум: если в течение восьми дней не будут назначены выборы, законным президентом будет признан Гуйадо, а не Николас Мадуро.

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Политический кризис в Венесуэле
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