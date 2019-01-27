Украина добилась удаления с могилы Рокcоланы упоминания о России

Анкара, , 01:37 — REGNUM Турецкие власти изменили надпись на табличке возле усыпальницы жены османского султана Сулеймана I Хюррем Хасеки-султан, известной также как Роксолана. Из текста изъяли упоминание о её российском происхождении, говорится в сообщении посольства Украины и Турции в Twitter.

Отмечается, что надпись скорректирована по просьбе украинской стороны. В посольстве Украины заявили о «постепенном восстановлении исторической правды».

Хюррем Хасеки-султан (ок. 1502/1505 — 1558) была сначала наложницей, а затем женой султана Сулеймана Великолепного. Молодую девушку пленили во время одного из набегов крымских татар, в дальнейшем она попала в гарем Сулеймана. Роксолана играла важную роль в политических делах страны.

Ряд историков полагает, что Роксолана родилась в Рогатине (ныне Ивано-Франковская область Украины) или в Чемеровцах (ныне Хмельницкая област Украины). Также есть упоминания о ней, как о «девушке с Руси». Усыпальница Хюррем Хасеки-султан находится в Стамбуле возле мечети Сулеймание.

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