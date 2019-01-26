В Польше заявили о невозможности остановить «Северный поток — 2»

Варшава, , 23:13 — REGNUM Невозможность остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из РФ в Германию, признают в Польше. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Interia.

По его словам, Россия и Германия являются мощными госдарствами и заинтересованы в данном проекте, поэтому им трудно «что-либо запретить».

Моравецкий напомнил, что Россия — мировая держава, а Германия располагается по экономическому благополучию на четвертом месте.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из РФ в Германию по дну Балтийского моря пройдёт трубопровод «Северный поток — 2», протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км. Пропускная способность двух ниток газопровода за 12 месяцев будет достигать 55 млрд кубометров газа.

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