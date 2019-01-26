США хотели бы сохранить гарнизон в сирийском Эт-Танфе

Дамаск, , 22:43 — REGNUM Американское издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники сообщает, что правительство США рассматривает план по сохранению военного контингента на американской военной базе на юго-востоке Сирии для противодействия иранской активности. Речь идет о базе в районе Эт-Танф.

По мнению одного из высокопоставленных американских военных, база в Эт-Танфе является критически важным элементом в усилиях, направленных на создание помех Ирану в построении наземного маршрута поставок из Ирана через Ирак и Сирию в Южный Ливан для поддержки ливанской «Хезболлы».

Присутствие США в Ат-Танфе помогает блокировать надежды Ирана на «шиитский полумесяц», непрерывный сухопутный мост из Ирана через Ирак и Сирию в Ливан. С этой позиции, считают американские военные, Иран может угрожать Израилю.

Издание отмечает, что администрация Трампа может столкнуться с юридическими проблемами, т.к. гарнизон в Эт-Танф создавался для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И юридически Соединенные Штаты не имеют права нападать на Иран в данном регионе без наличия непосредственной угрозы американским войскам.

В настоящее время чиновники американской администрации заняты придумыванием предлога для сохранения присутствия в этом районе Сирии и обоснованием его с юридической точки зрения.

Кроме того, как подчеркивает Foreign Policy, еще одна потенциальная проблема заключается в том, что пребывание в Эт-Танфе идет вразрез с первоначальными указаниями президента США Дональда Трампа — вывести все силы США из Сирии. Трамп однозначно заявил, что единственная причина присутствия американских войск в Сирии — это борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).