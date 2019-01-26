«Турецкий поток» признали самым опасным проектом для Украины

Киев, , 16:58 — REGNUM Запуск газопровода «Турецкий поток» может окончательно лишить Украину транзита российского голубого топлива. Об этом, как передает журнал «Новое время», сообщил эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.

По его мнению, «Турецкий поток» представляет для Украины большую угрозу, несравнимую даже с возможным запуском газопровода «Северный поток — 2».

Гирман отметил, что Украина может сохранить шансы на транзит российского газа покупателям из Южной Европы, даже если построят «Северный поток — 2».

Однако, при полном запуске «Турецкого потока» России сможет доставлять голубое топливо в южные европейские страны в обход Украины.

«Турецкий поток уже почти построен, первая ветка будет точно запущена, — отметил Гирман. — … Борьба была проиграна Украиной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 г. министр энергетики России Александр Новак заявил, что с 1 января 2020 года может быть запущен газ по обеим ниткам «Турецкого потока».

Читайте также: Россия и Сербия совместно профинансируют «Турецкий поток»

По его словам, по одной из ниток газопровода планируется осуществляться поставки российского газа в Турцию, а вторая предназначена для транспортировки голубого топлива в Южную и Юго-Восточную Европу.

Читайте также: Путин и Додик обсудили участие Боснии и Герцеговины в «Турецком потоке»