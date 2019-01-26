В Азербайджане появилась «пятая колонна»?

Али Мамедов, Заур Мехдиев, , 16:45 — REGNUM

С начала 2000-х годов мы стали свидетелями ряда разрушительных революций, цветных и бархатных революций во многих странах мира. Возникает вопрос: были ли режимы в Украине, Грузии, Сирии, Ливии жестче и антидемократичнее, чем в какой-либо другой стране? Об этом в беседе с корреспондентами Axar.az рассуждает политолог Заур Мамедов.

По его словам, Ливия и Сирия были предельно независимыми и успешными, поэтому надо было положить конец этим режимам, а Украина обладала стратегическим с геополитической точки зрения расположением. Необходимо было ввести эту страну в хаос и тем самым сократить дистанцию между Россией и НАТО. «Ливия была социально обеспеченной и богатой страной в эпоху Каддафи, — говорит политолог. — Граждане имели право на бесплатное образование и медицинские услуги, молодожены получали бесплатное жилье, а Индекс человеческого развития в Ливии был одним из самых высоких в Африке. В Сирии царила стабильность и был консенсус между различными этническими группами. Там была нормальная жизнь. В то время как Асад и Каддафи были объявлены диктаторами, лидеры соседних с ними стран принимались в различных столицах мира со всеми почестями, под их ноги стелили красные дорожки.

Конечно, это демонстрирует ценности сегодняшнего продажного мира. Можно долго говорить обо всех этих искусственно созданных революциях, но каждый разумный человек понимает, что внешние силы всегда были ключевым фактором в их реализации. Вы когда-нибудь были свидетелями революции в стране с невыгодным географическим положением, бедной с точки зрения природных ресурсов? Может быть, в каком-то африканском государстве или богатых природными ресурсами арабских странах, где Запад проявляет лояльность к определенным группам, присутствуют демократические режимы?

Вы когда-нибудь видели, чтобы эти государства подвергались критике со стороны государственного департамента США или Запада? Практика показывает, что переворот происходит в несколько этапов. Первый этап — запланированные акции протеста. Второй — провокации и убийства. Это приводит к принятию резолюций ООН и другими структурами. Третий этап — вооруженное восстание и планы по свержению правящей власти. Если эти планы не срабатывают, то — гражданская война».

Эксперт отметил, что во всех перечисленных выше государствах можно проследить подобные сценарии. Сегодня обострение конфликта между Россией и Западом в глобальном масштабе приводит к поляризации мира. Под предлогом «прав человека», «свободы слова» и «демократии» в этих странах создаются прозападные политические организации. Эти группы, называемые «пятой колонной», на протяжении многих лет инструктируются западными спецслужбами и готовы в любой момент перейти к действиям. Западные страны, которые способны провести цветную революцию в любой стране мира и путем свержения «неудобного» политического руководства взять ее под контроль, начали мобилизацию «пятой колонны» в отдельных постсоветских республиках.

«Учитывая все это, мы, азербайджанцы, должны быть особенно осторожны, не должны вверять свою судьбу в руки так называемых лидеров, управляемых со стороны различных кругов», — сказал Мамедов. Он подчеркнул, что сегодня Азербайджан — это страна, которая стремится реализовать свои национальные интересы и которая вызывает у многих чувство зависти. И подчеркнул: «В 2018 году Баку еще больше укрепил свой политический, экономический и геостратегический вес. Реализация проекта Южного газового коридора, транспортных коридоров Восток — Запад и Север — Юг были непростой задачей. Не будь сильной воли, национального духа, солидарности, этих проектов бы не было.

Принципиальная позиция и дипломатическая гибкость президента Азербайджана Ильхама Алиева сыграли важную роль в успешной реализации политических и экономических проектов Баку в последние годы. Реализация этих проектов вопреки сомнениям, которые выражали по этому поводу различные круги, не отвечает интересам многих, и поэтому время от времени мы становимся свидетелями давления на Азербайджан. Однако Баку не Сирия, не Ливия и не Украина. Нам удастся защитить наше государство. Исторически так сложилось, что мы многое пережили из-за агрессии многих зарубежных стран и «благодаря» стараниям наших внутренних врагов».