Протесты во Франции. Что несет Европе беспрецедентный шаг Макрона

Париж, , 03:34 — REGNUM Протесты «желтых жилетов», с новой силой разразившиеся во Франции после наступления нового года, заставили президента Эммануэля Макрона прибегнуть к неожиданному ответу. В чем сила и слабость его предложения, обсуждает ИА REGNUM Александр Запольскис.

Идея, выдвинутая Макроном, проста в своей формулировке, но предполагает крайне сложный процесс для своего воплощения. Франции предложено «сесть и поговорить», но «всенародное вече» по образцу древних республик, даже с учетом нынешних средств связи, крайне трудно воплотить в нечто конструктивное. Протестовать против всего плохого в форме митингов и манифестаций, выдвигая невыполнимые требования — относительно просто и не уникально. Но теперь Макрон отбил этот мяч, решившись на шаг поистине беспрецедентный.

Предложение заключается во всенародной формулировке требований народа к государству и возможных путей их воплощения в жизнь. Судя по реакции протестующих. французы задумались над этим предложением серьезно. Народные собрания уже начали свою работу. Эксперимент, начатый в этой стране, может иметь значение не только для нее, но и для всего ЕС или даже западной цивилизации в целом. Провал же его грозит самыми серьезными бедами.

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