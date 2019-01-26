Один из двух главных могильщиков СССР. Замечательных!

Андрей Мартынов, , 16:33 — REGNUM

«Рейган — ты не к месту тут. Возвращайся в Голливуд!» — читателям старших возрастов, вероятно памятен этот лозунг, с антивоенных демонстраций американцев, который неоднократно воспроизводили средства массовой информации.

(«Reagan, Reagan, you're no good. Reagan, back in Hollywood», такую открытку предлагала своим читателям в начале 1980-х гг. посылать в Вашингтон советская газета «Комсомольская правда», надеясь засыпать США открытками из СССР, но об итогах этого почтового флешмоба ничего не сообщила — ИА REGNUM)

Парадоксально, но это клише советской пропаганды не было далеко от истины. Историки Георгий Чернявский и Лариса Дубова (США) видят в актерском прошлом 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Уилсона Рейгана (1911−2004) ключ к его последующей успешной карьере. Это проявилось еще в период общественной деятельности Рейгана (работа во главе Гильдии киноактеров, а затем Совета кинопромышленников): «в голливудских фильмах он играл практически себя — обыкновенного парня из американской глубинки, особенно не задумывающегося над мировыми проблемами». В дальнейшем, будучи губернатором Калифорнии, а затем в ходе борьбы за пост президента (первый раз Рейган выдвинул свою кандидатуру в 1968 году) он сохранил те же качества. Вместе с тем было бы ошибкой считать, что актер-политик играл всегда одну и ту же роль. Историки отмечают его эволюцию во взглядах, от прорузвельтовского либерализма в сторону умеренного консерватизма. При этом президент

«не боялся признаться в отсутствии или недостаточности знаний, и эта его откровенность внушала доверие не только однопартийцам, но и многим представителям демократической партии. Свидетельство этому — целый ряд законов, фактически проведенных Белым домом, но принятых на межпартийной основе».

Чернявский и Дубова не идеализируют своего героя. Так, например, во время Второй мировой войны он при помощи руководства кинофирмы братьев Уорнер сначала получал отсрочки по призыву, а затем «неожиданно» был признан ограниченно годным и снимался в Калифорнии в агитационно-пропагандистских фильмах для военно-воздушных сил. Последнее не мешало Рейгану «вспоминать» будто он в Европе фотографировал нацистские концлагеря… Отметим, что сменивший Рейгана на посту президента Джордж Буш-старший был известен американцам как храбрый боевой летчик, кавалер престижного Креста летных заслуг и Воздушной медали. Впрочем, трусом Рейган тоже не был. Несмотря на тяжелое ранение, мужественно вел себя во время покушения 30 марта 1981 г., находя возможным даже шутить с врачами и обслуживающим его персоналом. Как бы не относиться к Рональду Рейгану, он (и, пожалуй, Буш-старший) были последними, кто внушал уважение, что выгодно их отличало от последующих заокеанских политиков, чья мелочность и неспособность просчитывать риски заставляет многих политологов говорить о «смерти запада».