Еврокомиссия выделила очередной транш на Baltic Pipe

Брюссель, , 16:24 — REGNUM 25 января в пресс-релизе польского газового оператора Gas-System появилось сообщение о том, что Европейская комиссия приняла решение о выделении 215 млн евро в рамках европейского финансового механизма развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры (Connecting Europe Facility).

При этом текст пресс-релиза прямо противоположен с комментарием Томаша Стемпеня, главы Gas-System. Вот цитата из пресс-релиза: «Эти средства могут быть использованы как на строительство морского участка газопровода, соединяющего транспортные системы Польши и Дании, так и на расширение и модернизацию польской системы транспортировки газа».

А вот цитата Томаша Стемпеня: «Таким образом, Европейская комиссия признает все наши аргументы, указывающие на важность проекта Вaltic Pipe для всего Европейского союза».

Дело в том, что Baltic Pipe не имеет никакого отношения к польской системе транспортировки газа — это всего лишь часть более крупного проекта, разработанного и реализуемого Еврокомиссией. Baltic Pipe — магистральный газопровод, который должен соединить газотранспортные системы Польши и Дании для доставки норвежского газа в Польшу. Следующая часть этого проекта — газопровод GIRL, Gas Interconnector Poland Lituania, по которому норвежский газ будет идти в Литву. Далее Еврокомиссия намерена использовать существующие газопроводы, в советское время соединившие Литву, Латвию и Эстонию, которые приведут норвежское топливо к самой северной части системы газопроводов Balticconnector, который через Финский залив соединит Эстонию и Финляндию.

Проектная мощность Baltic Pipe — 10 млрд кубометров газа в год, проектная мощность GIRL — 2,6 млрд кубометров газа в год, проектная мощность Balticconnector — 2,6 млрд кубометров газа в год. Какой будет окончательная схема распределения 10 млрд кубометров норвежского газа между Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией, пока сказать достаточно сложно — нужно ждать окончательного решения Еврокомиссии. По этой же причине ничего нельзя сказать и о том, будет ли реализация этого проекта способствовать уменьшению доли Газпрома на европейском газовом рынке.