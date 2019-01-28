Север России теперь Восток. Что ждет Арктику в Минразвития Дальнего Востока

Москва, , 01:01 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым 18 января согласился с его планом объединения управления развитием Дальнего Востока и Арктической зоны в рамках отдельного министерства. О том, что такое решение сулит регионам, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Опасения вызывает прежде всего тот факт, что развитие Арктики, уже провозглашенное ранее приоритетом, является сферой ответственности сразу нескольких министерств. Минприроды, Минтранс и Минобороны активно обсуждают собственные программы в Арктике;, разумеется, невозможно обойтись в реализации столь масштабного проекта и без участия Минэнерго, а Северный морской путь, который является главной транспортной артерией российской Арктики, отдан в ведение госкорпорации Росатом.

Таким образом, перед запланированным к открытию Министерством Дальнего Востока и Арктической зоны может встать нелегкая задача объединить управление не только значительно различающимися регионами самой Арктики, но и Дальним Востоком, который имеет собственную, резко отличающуюся от арктической специфику. Сможет ли усложнение бюрократической системы принести пользу?

Читайте статью Арктика: проект государственной важности или приложение к Дальнему Востоку? и другие публикации Анны Гороховой о развитии российской Арктики.