У Трампа остался последний шанс — сенатор США о перспективах вне «шатдауна»

Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп должен объявить чрезвычайное положение в стране, если по истечении трех недель демократы все еще не будут готовы сдвинуться с места по вопросу финансирования стены, считает сенатор-республиканцев Линдси Грэм. Об этом Грэм, известный своей поддержкой проекта Трампа о пограничной стене, заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Наступит 15 февраля, и демократы снова скажут: «Идите к черту со своей стеной, возьмите доллар и будет с вам»… Тогда, я надеюсь, Трамп пойдет по чрезвычайному маршруту, — сказал Грэм после того, как президент объявил, что он подпишет законопроект о временном финансировании правительства во время продолжающихся переговоров. — Нам не нужно закрывать правительство, нам нужно обеспечить безопасность границы. И по мне, последний шанс сделать это — в промежутке между сейчас и 15 февраля».

Что касается того, чтобы снова объявить шатдаун, Грэм полагает это бессмысленным.

Отметим, в начале января Грэм говорил, что если сейчас Трамп уступит в этом споре, то это продемонстрирует его неэффективным главой государства: «вероятно, это конец его президентства». В течение шатдауна Грэм неоднократно призывал Трампа объявить чревычайное положение и таким образом получить деньги на строительство стены.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп не исключил нового шатдауна после 15 февраля в случае, если между республиканцами и демократами не будет достигнуто компромисса по вопросу обеспечения безопасности на границе с Мексикой.