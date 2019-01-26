«Желтые жилеты» представили своих кандидатов в Европарламент

Париж, , 15:33 — REGNUM Французское протестное движение, известное как «желтые жилеты», представило на этой неделе (в среду, 23 января) свой список кандидатов для участия в майских выборах в Европейский парламент, сообщает испанское издание La Vanguardia. Инициативную группу возглавила Ингрид Левавассёр — тридцатиоднолетняя младшая медсестра.

Заявка «желтых жилетов» получила название «Союз гражданской инициативы»: первые буквы этих трех слов по-французски, RIC, совпадают с аббревиатурой одного из главных политических требований движения — референдума гражданской инициативы. По словам представителей движения, они хотят предоставить ответы тем французам, которые поддерживают протестную деятельность «жилетов» вот уже несколько месяцев.

«Социальное движение, зародившееся в нашей стране 17 ноября, отражает необходимость превратить гнев в гуманистический политический проект», — подчеркнуто в официальном послании инициативной группы. В заявлении также разъясняется, что главной миссией «будущих» европарламентариев, выдвинутых «желтыми жилетами», будет служить проводниками мнения граждан, с которыми депутаты намерены консультироваться на протяжении всего срока своих полномочий.

Представители движения считают, что благодаря такой непосредственной связи жители Франции смогут стать «действующими лицами в новом европейском строительстве». «Мы хотим покончить с терпеливым принятием решений европейских инстанций и диктатом касты финансистов и технократов, которые позабыли о главном: о человечности, о солидарности и о планете», — говорят «желтые жилеты».

Среди их первых десяти кандидатов, которым от 29 до 53 лет, присутствуют домохозяйка, предприниматель, бухгалтер, юрист, муниципальный советник и чиновник, перечисляет La Vanguardia. «Желтые жилеты» начали свои протесты в середине ноября, и в минувшую субботу, ставшую для них десятой по счету, провели менее многочисленную и более мирную демонстрацию по сравнению с предыдущими акциями, напоминает испанское СМИ.

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Нынешняя потеря движением энергии совпадает с началом национальных дебатов, с помощью которых президент Франции Эммануэль Макрон намерен противостоять народному недовольству. В момент зарождения «желтых жилетов» это недовольство вывело на улицы 280 тысяч человек, объединившихся, чтобы добиться увеличения покупательной способности.