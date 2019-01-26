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Сидящая в тюрьме Савченко выдвинута кандидатом в президенты Украины

Политика

Депутат Савченко обвиняется в попытке государственного переворота

Сидящая в тюрьме Савченко выдвинута кандидатом в президенты Украины
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Надежда Савченко

Киев, 26 января 2019, 14:31 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины, обвиняемая в попытке государственного переворота в стране, Надежда Савченко выдвинула свою кандидатуру в президенты Украины. Об этом сегодня, 26 января, сообщают украинские «Вести».

В Киеве состоялся съезд партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Почти 100 делегатов съезда из разных регионов Украины единогласно выдвинули Савченко в качестве кандидата в президенты Украины.

Напомним, что Савченко уже 10 месяцев сидит в украинской тюрьме. Депутата обвиняют в попытке государственного переворота на Украине. Расследование тянулось около шести месяцев, затем начался судебный процесс, который также двигается неспешно.

Сама Савченко свою вину не признает и считает, что все обвинения против неё сфабрикованы для того, чтобы она не смогла принять участие в выборах президента Украины.

Савченко уже заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) всячески препятствует её регистрации в качестве кандидата в президенты Украины. Так, для запуска процесса регистрации Савченко должна встретиться с нотариусом для оформления доверенности, но СБУ не пускает нотариуса в тюрьму.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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