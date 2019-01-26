Порошенко о захвате церквей УПЦ МП на Украине: Всему свое время

Киев, , 12:48 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможность силового захвата церквей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата раскольниками, которых власти называют «Новой церковью» или «Православной церковью Украины» (ПЦУ). Соответствующее заявление он сделал в эфире передачи «Рождественские встречи» на телеканале «Украина».

Фактически, отвечая на соответствующий вопрос, Порошенко заявил, что рано или поздно силовой захват храмов канонической УПЦ будет осуществлен.

«И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего, — нет. Всему свое время, и не надо это ускорять, мы дали возможность всем сделать свой выбор», — сказал Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти при поддержке США добились от константинопольского патриархата признания раскольничьих структур на Украине и слияния их в единую «Православную церковь Украины». Константинопольский патриарх Варфоломей дал ПЦУ томос об автокефалии, в котором закреплен статус украинских раскольников как митрополии константинопольского патриархата.

После этого случаи силового захвата храмов на Украине раскольниками участились.