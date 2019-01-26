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Пушков поставил на место журналистку, написавшую о блокаде Ленинграда

Политика

«Совсем берега потеряли»

Москва, 26 января 2019, 12:05 — REGNUM  Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) раскритиковал статью германской журналистки Зильке Бигальке в газете Süddeutsche Zeitung, в которой она осуждает Россию за героизацию блокады Ленинграда. Соответствующее заявление Пушков опубликовал сегодня, 26 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Пушков считает, что германские СМИ, которые осмелились поднять тему блокады Ленинграда «совсем берега потеряли».

«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли», — пишет член Совета Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января германская газета Süddeutsche Zeitung выпустила статью журналистки Зильки Бигальке, в которой она осуждает Россию за героизацию блокады Ленинграда.

Бигальке считает, что памяти о масштабной трагедии нельзя придавать характер торжества. Кроме того, она поднимает опасный вопрос об оправданности жертв блокады Ленинграда.

По всей видимости Бигальке сознательно «забывает» о планах Третьего рейха по тотальному геноциду народов СССР и прежде всего русского народа, а также того факта, что это Германия напала на Советский Союз, а не наоборот.

Читайте ранее в этом сюжете: Германская журналистка осуждает Россию за героизацию блокады Ленинграда

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