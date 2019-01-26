В КПК провозглашена кампания медиаконвергенции

Пекин, , 11:07 — REGNUM 12-я коллективная учеба членов КПК с участием партийных руководителей, входящих в Политбюро ЦК КПК, прошла в Пекине. С руководящими установками на ней выступил партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, сообщает Синьхуа.

Выступая по вопросу о роли и задачах СМИ, лидер КПК и китайского государства высказался за укрепление общей идеологической базы и сплочение всех членов партии с народом страны. Путь к этому Си Цзиньпин видит в углублении и поддержке процесса «медиаконвергенции», укрепляющего партийное руководство информационной сферой и повышающего ответственность СМИ за формирование общественного мнения.